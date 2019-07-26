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РИА Новости

Лавров предостерег США от размещения ударных средств ПРО в космосе

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений", - сказал Лавров, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС.
Лавров также напомнил, что угрозу международной безопасности представляет наращивание военных бюджетов, слом формировавшейся десятилетиями архитектуры поддержания стратегической стабильности. В качестве примера Лавров привёл ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ, мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", - добавил он.
Штаб-квартира Министерства обороны США
1 мая, 12:16
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Сергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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