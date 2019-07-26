Лавров предостерег США от размещения ударных средств ПРО в космосе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений", - сказал Лавров, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС.

Лавров также напомнил, что угрозу международной безопасности представляет наращивание военных бюджетов, слом формировавшейся десятилетиями архитектуры поддержания стратегической стабильности. В качестве примера Лавров привёл ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности.