Гудков отказался предоставить СК образец голоса

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков в ходе допроса в СК отказался предоставить образец своего голоса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Ранее Обухов сообщил РИА Новости, что московские следователи не нашли информацию, предоставляющую интерес для следствия, при осмотре изъятой во время обыска техники Гудкова. До этого СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

"С него пытались взять образцы голоса, чтобы сравнивать с криками на митингах различных. Дима отказался, сославшись на 51 статью (Конституции РФ - никто не обязан свидетельствовать против себя самого) и на то, что это унижает его честь и достоинство, потому что он публичная личность", - сказал Обухов.

По его словам, следующая повестка для Гудкова выдана на 30 июля.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.