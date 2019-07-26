Путин ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конвенция впервые в международном праве создает юридическую основу для эффективного сотрудничества государств-участников в целях противодействия идеологии и практике экстремизма.

Конвенция определяет такие понятия и термины, как "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму". Также устанавливаются основные принципы сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предлагается перечень мер, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.

В документе определяется перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых устанавливается гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность, а также меры предупреждения и пресечения экстремистской деятельности юридических лиц.