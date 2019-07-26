Путин ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Конвенция впервые в международном праве создает юридическую основу для эффективного сотрудничества государств-участников в целях противодействия идеологии и практике экстремизма.
Конвенция определяет такие понятия и термины, как "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму". Также устанавливаются основные принципы сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предлагается перечень мер, разрабатываемых и осуществляемых на национальном уровне.
В документе определяется перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых устанавливается гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность, а также меры предупреждения и пресечения экстремистской деятельности юридических лиц.
Регламентируется порядок выдачи, передачи осужденных и оказания компетентными органами взаимной помощи по вопросам, входящим в сферу применения конвенции.
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