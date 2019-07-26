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РИА Новости

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Вчера, 16:55
13426
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев, теперь штраф увеличивается до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав - от трех месяцев до года.
Автомобиль реанимации на дороге
17 июля, 16:57
Эксперты считают ужесточение наказания за непропуск скорой несправедливым
Также Путин подписал закон, вносящий в Уголовный кодекс норму, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.
Штраф от четырех до пяти тысяч рублей будет применен в случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А попа в рясе в угол поставят?
26 июля, 18:29
Евгений Рассохин
921045
Это всё конечно правильно!Но тогда по справедливости нужно придумать наказание скорой помощи что бы она приезжала на вызов через несколько минут,а не часов!!!!
26 июля, 17:52
Артур Измайлов
800004
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