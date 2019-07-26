Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев, теперь штраф увеличивается до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав - от трех месяцев до года.

Также Путин подписал закон, вносящий в Уголовный кодекс норму, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.