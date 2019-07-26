В Воронежской области шестеро жителей Чувашии пострадали в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Шестеро жителей Чувашии, в том числе трое детей, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает министерство здравоохранения Чувашской Республики.

Авария произошла в 4.20 мск 25 июля в Верхнемамонском районе Воронежской области на 694-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, врезался во встречный Volkswagen Caddy. В результате ДТП пассажир Toyota погиб на месте. В больницу Павловского района были доставлены восемь человек: двое из Toyota и шестеро - из Volkswagen. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Среди пострадавших в аварии – шесть жителей Чувашии, в том числе трое детей. Трое взрослых (один в тяжелой степени и двое в средней степени тяжести) и двое детей госпитализированы в Павловскую районную больницу. 26 июля одного ребенка выписали на амбулаторное лечение по месту жительства. Второй ребенок остается на госпитализации в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Воронежа", - говорится в сообщении минздрава Чувашии.

Отмечается, что специалисты службы медицины катастроф Чувашской Республики "находятся в контакте" с медицинскими организациями Воронежа.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Родные пострадавших находятся рядом с ними", - подчеркивается в сообщении.