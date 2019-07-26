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РИА Новости

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за подделку документов

Вчера, 16:44
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© Depositphotos / sgorinДокумнеты
Докумнеты
© Depositphotos / sgorin
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ужесточающие административную и уголовную ответственность за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов, сообщается на интернет-портале правовой информации.
Соответствующие инициативы правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы в июне этого года. В частности, устанавливается уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков.
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Теперь за подделку паспорта или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования либо за сбыт таких документов наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
При этом приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, а равно использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.
Еще один закон ужесточает административную ответственность "за изготовление, сбыт и подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а также подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, например, водительских удостоверений и документов, выдаваемых подразделениями по вопросам миграции".
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Согласно поправкам, представление заведомо ложных сведений для получения паспорта, в том числе заграничного, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.
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