В ДНР заявили об уменьшении числа обстрелов в Донбассе с новым перемирием

ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков с вступлением в силу нового перемирия в Донбассе уменьшилось в разы, заявил РИА Новости в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"По сравнению с той вакханалией, которая происходила до перемирия, можно сказать, есть положительная тенденция, число обстрелов в разы уменьшилось. При этом стрелковое оружие применяется. С одной стороны, есть положительное, но полное перемирие еще не наступило", - сказал Басурин.

По его мнению, продолжающиеся обстрелы со стороны украинских силовиков могут быть связаны с отсутствием со стороны Киева ответственности за нарушение перемирия.

"До конца не доведена (до силовиков – ред.) ответственность (за нарушение перемирия – ред.). У нас такой приказ выпущен об ответственности за невыполнение приказов в части касаемо данного перемирия. И второе – внутриполитическая борьба, которая происходит на Украине. И те подразделения, они их называют добробатами, не хотят мириться с положением и хотят воевать дальше", - отметил Басурин.