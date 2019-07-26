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РИА Новости

В ДНР заявили об уменьшении числа обстрелов в Донбассе с новым перемирием

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков с вступлением в силу нового перемирия в Донбассе уменьшилось в разы, заявил РИА Новости в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"По сравнению с той вакханалией, которая происходила до перемирия, можно сказать, есть положительная тенденция, число обстрелов в разы уменьшилось. При этом стрелковое оружие применяется. С одной стороны, есть положительное, но полное перемирие еще не наступило", - сказал Басурин.
По его мнению, продолжающиеся обстрелы со стороны украинских силовиков могут быть связаны с отсутствием со стороны Киева ответственности за нарушение перемирия.
"До конца не доведена (до силовиков – ред.) ответственность (за нарушение перемирия – ред.). У нас такой приказ выпущен об ответственности за невыполнение приказов в части касаемо данного перемирия. И второе – внутриполитическая борьба, которая происходит на Украине. И те подразделения, они их называют добробатами, не хотят мириться с положением и хотят воевать дальше", - отметил Басурин.
По его словам, надежда на полное прекращение огня в Донбассе есть, "все в руках Киева".
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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