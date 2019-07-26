Глава МГИК заявил, что Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании

"Все вы были свидетелями вчерашнего происшествия, когда один из кандидатов при поддержке иностранных средств массовой информации находились в здании до 12 часов. Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение. К сожалению, техники ещё не смогли все это восстановить, что они там делали - неизвестно. Поэтому в тесноте. Надеюсь, все уместились",- сказал Горбунов.