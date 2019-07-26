Глава МГИК заявил, что Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании

МОСКВА, 26 июл- РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что заседание комиссии в пятницу проходит в маленьком зале, поскольку днем ранее один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и представители иностранных СМИ, оставшиеся в здании до ночи, нарушили работу звуковой аппаратуры и энергоснабжение в обычном зале заседаний.
В четверг независимый кандидат Любовь Соболь, которая пыталась оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал.
По информации члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, Соболь осталась в здании комиссии после всех заседаний, и ночью охране пришлось вызвать полицию, чтобы "призвать ее к порядку". Кроме того, по его словам, охрана вынесла из здания диван, на котором разместилась Соболь.
"Все вы были свидетелями вчерашнего происшествия, когда один из кандидатов при поддержке иностранных средств массовой информации находились в здании до 12 часов. Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение. К сожалению, техники ещё не смогли все это восстановить, что они там делали - неизвестно. Поэтому в тесноте. Надеюсь, все уместились",- сказал Горбунов.