Мэру Евпатории продлили арест

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя в пятницу продлил до 30 сентября арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Киевский районный суд в Симферополе продлил арест Филонова до 31 июля.

"Суд постановил: продлить в отношении Филонова Андрея Владимировича срок содержания под стражей до 5 месяцев 28 суток, то есть до 30 сентября 2019 года", - зачитал постановление судья Долгополов.

Следствие аргументировало ходатайство о продлении ареста и содержании в СИЗО тяжестью предъявленных обвинений. Филонов имеет паспорт Украины и заграничный паспорт и может избежать ответственности, указали следователи. По их мнению, Филонов может оказать давление на свидетелей.

Адвокаты подозреваемого сообщили, что Филонов сдал паспорт Украины в администрацию Евпатории после устройства на государственную службу. Они добавили, что он как участник событий "крымской весны" объявлен на Украине в розыск. Защита подчеркнула, что предложила следствию изъять заграничный паспорт, но этого не было сделано.

Адвокаты отметили, что содержание в изоляторе при наличии болезни может привести к ухудшению его здоровья. Они также представили суду несколько десятков ходатайств о личном поручительстве в отношении Филонова с целью изменения меры пресечения на домашний арест.

За Филонова поручились художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский, почетный гражданин Евпатории, глава Совмина Крыма в 90-х годах Виталий Курашик, герой России, афганец Андрей Зяблов, заместитель министра культуры Татьяна Манежина и другие, всего несколько десятков поручительств.

Филонов был задержан 3 апреля, ему инкриминируется "превышение служебных полномочий", уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, по указанию главы администрации был изменен вид назначения земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Евпаторийский горсовет отстранил Филонова от исполнения обязанностей. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.