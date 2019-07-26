У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.
Инициатором установки монумента выступило Российское военно-историческое общество.
"Крымчане поддержат такую красивую историю, чтобы первым всех гостей с Крымского встречал святой апостол Андрей Первозванный. Он, по легендам, свидетельствам историков, культурологов, церковным традициям, очень много времени провел в Тавриде, и путь его начинался именно с Керчи", - сказала Новосельская журналистам.
"Место установки подобрано. Это самое смотровое место со стороны моста. Площадка примерно около 1,3 гектара. Мы понимаем, где памятник будет установлен", - сказала министр.
Новосельская уверена, что монумент станет местом туристического и духовного притяжения. Проект памятника пока не разработан. Для реализации проекта будет создан оргкомитет. Ориентировочно сроки завершения работ по строительству памятника - 2022-2023 годы.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.