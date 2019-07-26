У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.

Инициатором установки монумента выступило Российское военно-историческое общество.

"Крымчане поддержат такую красивую историю, чтобы первым всех гостей с Крымского встречал святой апостол Андрей Первозванный. Он, по легендам, свидетельствам историков, культурологов, церковным традициям, очень много времени провел в Тавриде, и путь его начинался именно с Керчи", - сказала Новосельская журналистам.

"Место установки подобрано. Это самое смотровое место со стороны моста. Площадка примерно около 1,3 гектара. Мы понимаем, где памятник будет установлен", - сказала министр.

Новосельская уверена, что монумент станет местом туристического и духовного притяжения. Проект памятника пока не разработан. Для реализации проекта будет создан оргкомитет. Ориентировочно сроки завершения работ по строительству памятника - 2022-2023 годы.