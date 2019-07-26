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РИА Новости

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера

Вчера, 16:37
10307
© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посольство США в Киеве высоко оценило действия Службы безопасности Украины при задержании российского танкера.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Танкер Neyma в Керченском проливе
Вчера, 14:49
Пираты Черного моря. К чему привела "ответка" Киева Если арест гражданского российского судна в украинском порту – это "ответка" за украинских моряков, то это самая плохая "ответка", которую Киев только мог придумать.

Задержание российского танкера на Украине

СБУ накануне задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit, куда он прибыл для ремонта.
В ведомстве утверждают, что судно раньше называлось Neyma и блокировало проход украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Сотрудники спецслужбы, военные прокуроры и пограничники провели на судне обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, а также допросили экипаж.
Капитан танкера отметил нарушения во время обыска и подчеркнул, что сами моряки никаких правил не нарушали.
Экипаж судна вернулся в Россию.
Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Сергей Карпов в аэропорту Кишинева. 25 июля 2019
Вчера, 06:00
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это где они международные нормы узрели?! Хотя о чем я? Американцы сами их не признают и нарушают постоянно, а требуют выполнения только тех, которые им выгодны в данный момент!
26 июля, 17:13
Мадуро Петрович-XXVIII
2010000
А причём здесь посольство США?Это разве входит в полномочия оценивать действия и полномочия «суверенного государства»?Может не правильно выразились. «Мы довольны СБУ исполнением нашего поручения».Мне кажется звучало бы правильнее...
26 июля, 17:37
Олег 84
1900000
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