Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере .