Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посольство США в Киеве высоко оценило действия Службы безопасности Украины при задержании российского танкера.
"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
Задержание российского танкера на Украине
СБУ накануне задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit, куда он прибыл для ремонта.
В ведомстве утверждают, что судно раньше называлось Neyma и блокировало проход украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Сотрудники спецслужбы, военные прокуроры и пограничники провели на судне обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, а также допросили экипаж.
Капитан танкера отметил нарушения во время обыска и подчеркнул, что сами моряки никаких правил не нарушали.
Экипаж судна вернулся в Россию.