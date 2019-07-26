Путин подписал закон о наказании за нарушения при техосмотре

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, усиливающих административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие проекты законов были внесены в Госдуму правительством. Изменения вносятся в УК и КоАП РФ.
Проект изменений в УК предусматривает введение уголовной ответственности за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации в случаях, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.
Проект изменений в КоАП предлагает предусмотреть штраф в размере 2 тысяч рублей за управление транспортным средством без оформленной диагностической карты. Кроме того, исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.
Также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Предполагается, что штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
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