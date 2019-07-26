Обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском арестовали

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Суд подмосковного города Раменское арестовал обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке, сообщила журналистам представитель главка Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, 25 июля 38-летний местный житель нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Женщина скончалась от ран.
Мужчину вскоре задержали, на допросе он признался в преступлении. Как выяснилось, ранее его судили за незаконный оборот оружия. Кроме того, следователи проверяют его на причастность к убийству девушки в Крыму в 2014 году.
Следователи продолжают сбор доказательств, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, также планируется психолого-психиатрическая, добавила Врадий.