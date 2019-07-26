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РИА Новости

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

Вчера, 16:31
36741
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
"Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена", — говорится в прошении.
Автор просит запустить сообщение до декабря 2019 года, когда должно открыться железнодорожное движение по Крымскому мосту.
"Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", — подчеркивается в петиции.
Ее автор — бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.
Петицию зарегистрировали 25 июля, пока она набрала 52 голоса. Для того чтобы президент Украины рассмотрел прошение, его должны поддержать 25 тысяч человек в течение трех месяцев.
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933171452498
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Владимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Крым уже никогда не вернется на Украину!!! Вы хоть на Луну запустите свои поезда!!!
26 июля, 17:02
bravades
12641006
"Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена". Человек заряжает своим оптимизмом, предположим у него всё получилось и с ним согласились, он точно уверен, что за пять лет бездействия, эти железнодорожные пути ещё не в чермете?
26 июля, 17:40
Себекхотеп III
64193001
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