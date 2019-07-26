Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

"Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена", — говорится в прошении.

Автор просит запустить сообщение до декабря 2019 года, когда должно открыться железнодорожное движение по Крымскому мосту.

"Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", — подчеркивается в петиции.

Ее автор — бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.