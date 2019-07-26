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РИА Новости

Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезСмартфоны Huawei в фирменном магазине в Мадриде
Смартфоны Huawei в фирменном магазине в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Фотография и описание телефона Mate 20X (5G) опубликованы на официальной странице компании в социальной сети Weibo.
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Сообщается, что смартфон с двумя SIM-картами поддерживает как сеть 5G, так и 4G. Компания заявляет, что телефон обладает самой высокой в мире скоростью исходящего соединения 5G.
Стартовая цена смартфона с экраном FHD+ OLED7,2 дюйма c поддержкой HDR составляет 6199 юаней. Предзаказ новинки стартовал в пятницу в 16.08 по пекинскому времени (11.08 мск), а продажи начнутся с 16 августа.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. США также убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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