В Совфеде ждут, когда Украина обвинит Россию в связях с инопланетянами

"Думаю, в ближайшее время стоит ожидать, исходя из уже критичней массы русофобских заявлений на Украине, обвинения России в том, что у неё близкие отношения с так называемыми зелёными человеками, и именно они насылают на украинцев страшный зелёный свет, который впоследствии приводит к появлению деструктивных элементов на Украине", - сказал Клинцевич.