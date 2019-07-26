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РИА Новости

В Совфеде ждут, когда Украина обвинит Россию в связях с инопланетянами

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ждет, что Украина может перейти к обвинениям России в связях с инопланетянами после того, как украинские пограничники заподозрили российскую береговую охрану в намеренном ослеплении их неким зелёным светом.
Ранее украинские пограничники заявили, что со стороны российской береговой охраны в Азовском море их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета, и выразили опасения, что это может привести к травмам военнослужащих.
"Думаю, в ближайшее время стоит ожидать, исходя из уже критичней массы русофобских заявлений на Украине, обвинения России в том, что у неё близкие отношения с так называемыми зелёными человеками, и именно они насылают на украинцев страшный зелёный свет, который впоследствии приводит к появлению деструктивных элементов на Украине", - сказал Клинцевич.
"Если же стараться говорить серьёзно о подобных смешных рассуждениях, то, конечно же, никакой необходимости в ослеплении украинских пограничников нет. Может, кто-то из мальчишек посветил на них лазерной указкой", - добавил сенатор.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 15:12
В Госдуме прокомментировали заявления Киева о зеленом луче
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Совет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияУкраинаВ мире
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