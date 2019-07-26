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РИА Новости

Деятельность Путина одобряет 65% россиян, показал опрос

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 65,2%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составила 38,3% и 41,8% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина 38,1% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.
Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову - 35,5% и 35,2% соответственно, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 28,7%.
На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 31% выразили доверие президенту РФ, 13,7% - министру обороны Сергею Шойгу, 10,3% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании.
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Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33%, КПРФ – 14,7%, ЛДПР – 12,6%, "Справедливой России" – 6,1%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел в период с мая по июль. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Осталось организовать министерство Правды и министерство Счастья. И назначить их главами Мутко и чубайса. И процент доверия вырастет до 146%
26 июля, 16:56
Сельский реднек
2640010
Как меняются проценты, после того, как своё фи высказал Песков ВЦИОМу....)))))
26 июля, 16:26
Арсений Понфиленко
2421002
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