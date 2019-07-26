Деятельность Путина одобряет 65% россиян, показал опрос

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 65,2%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составила 38,3% и 41,8% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина 38,1% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.

Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову - 35,5% и 35,2% соответственно, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 28,7%.

На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 31% выразили доверие президенту РФ, 13,7% - министру обороны Сергею Шойгу, 10,3% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании.

Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33%, КПРФ – 14,7%, ЛДПР – 12,6%, "Справедливой России" – 6,1%.