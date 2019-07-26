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РИА Новости

В ЛНР заявили о появлении новой позиции ВСУ в районе Станицы Луганской

Вчера, 16:21
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики оборудовали новую позицию в районе пункта пропуска "Станица Луганска" в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция обвинила украинских силовиков в оборудовании новых позиций на участке отвода сил в районе Станицы Луганской.
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"Противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций и оборудование новых. Нашей разведкой выявлены три новые позиции... 25-й воздушно-десантной бригады и укрепленная траншея на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская, а также одна новая позиция в 200 метрах к востоку от КПП "Станица Луганская", - сказал Осадчий на брифинге.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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