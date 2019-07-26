В ЛНР заявили о появлении новой позиции ВСУ в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики оборудовали новую позицию в районе пункта пропуска "Станица Луганска" в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция обвинила украинских силовиков в оборудовании новых позиций на участке отвода сил в районе Станицы Луганской.

"Противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций и оборудование новых. Нашей разведкой выявлены три новые позиции... 25-й воздушно-десантной бригады и укрепленная траншея на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская, а также одна новая позиция в 200 метрах к востоку от КПП "Станица Луганская", - сказал Осадчий на брифинге.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.