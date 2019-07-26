Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T16:20Z
https://ria.ru/20190726/1556914605.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

МИД Китая пообещал направить в Россию "посла-тяжеловеса"

Вчера, 16:20
1005
ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китай пока не раскрывает информацию о том, кто заменит Ли Хуэя на посту посла в России, тем не менее Пекин определенно направит в Москву дипломата-тяжеловеса, который будет соответствовать важности и уровню российско-китайских отношений, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая.
Пятнадцатого июля в официальном аккаунте посольства Китая в РФ появилось сообщение, что Ли Хуэй, занимающий пост посла Китая в РФ уже без малого 10 лет, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы попрощаться с ним перед отъездом. Китайский дипломат поблагодарил главу МИД РФ и все внешнеполитическое ведомство за поддержку и помощь в работе посольства. Лавров в свою очередь дал высокую оценку выдающейся работе Ли Хуэя и его вкладу в развитие отношений двух стран.
"Назначение послов КНР в другие страны требует соблюдения определенных процедур, в настоящий момент у нас пока нет деталей, которые мы могли бы предоставить по данному вопросу (кто сменит Ли Хуэя на посту посла Китая в РФ - ред.)", - сообщили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что "КНР и РФ связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, и мы уверены, что китайская сторона направит в Россию нового посла-тяжеловеса, который будет соответствовать важности российско-китайских отношений".
Город Хэфэй (Китай), центральная улица
Вчера, 08:15
Открываем Китай: почему цапля важнее павлина, или Что главное для чиновникаПо меркам Поднебесной Хэфэй – совсем небольшой мегаполис, всего 5 миллионов жителей. Но именно его называют самой драгоценной жемчужиной в россыпи китайских городов. По провинции Аньхой путешествует обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк.
В пятницу в российских СМИ появилась информация, что новым послом в России может стать заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, курирующий отношения со странами Европы и Центральной Азии и вопросы внешней безопасности. В МИД КНР эту информацию пока не подтвердили.
Ли Хуэй родился в 1953 году в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Почти вся его дипломатическая карьера связана с Советским Союзом, СНГ и Россией. В разные периоды с период с 1981 по 1990 занимал посты третьего, второго и первого секретаря в посольстве КНР в СССР, а в 1991 стал первым секретарем посольства КНР уже в РФ.
В 1992 году был переведен на должность советника в посольство Китая в Казахстане, где проработал до 1995 года. После двух лет в центральном аппарате вновь вернулся в Казахстан уже на должность посла. В период с 1999 года по 2009 занимал должности директора Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР, помощника главы МИД и заместителя главы МИД. В 2009 году стал Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ.
1820002
Обсудить 0
КитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин
ЕР представила Путину кандидатов в губернаторы Ингушетии, Крыма и КБР
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Габона подготовку к саммиту Россия-Африка
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска за несвоевременный отпуск
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах
Лента
новостей
Любовь Соболь
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Смартфоны Huawei в фирменном магазине в Мадриде
Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Любовь Соболь
Соболь заявила, что обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома
Президент РФ Владимир Путин
Путин расширил перечень примирительных процедур в правосудии
Дети на тренировке по хоккею
Кубок Александра Овечкина по хоккею пройдет в Подмосковье
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы единоборств
Спортивную школу имени Поветкина откроют в подмосковном Чехове
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Путин подписал закон, разрешающий партиям не отчитываться о кандидатах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
10:26Правительство одобрило проект об ответственности крупного транспорта
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
Лента новостейМолния