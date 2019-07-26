МИД Китая пообещал направить в Россию "посла-тяжеловеса"

ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китай пока не раскрывает информацию о том, кто заменит Ли Хуэя на посту посла в России, тем не менее Пекин определенно направит в Москву дипломата-тяжеловеса, который будет соответствовать важности и уровню российско-китайских отношений, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая.

Пятнадцатого июля в официальном аккаунте посольства Китая в РФ появилось сообщение, что Ли Хуэй, занимающий пост посла Китая в РФ уже без малого 10 лет, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы попрощаться с ним перед отъездом. Китайский дипломат поблагодарил главу МИД РФ и все внешнеполитическое ведомство за поддержку и помощь в работе посольства. Лавров в свою очередь дал высокую оценку выдающейся работе Ли Хуэя и его вкладу в развитие отношений двух стран.

"Назначение послов КНР в другие страны требует соблюдения определенных процедур, в настоящий момент у нас пока нет деталей, которые мы могли бы предоставить по данному вопросу (кто сменит Ли Хуэя на посту посла Китая в РФ - ред.)", - сообщили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что "КНР и РФ связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, и мы уверены, что китайская сторона направит в Россию нового посла-тяжеловеса, который будет соответствовать важности российско-китайских отношений".

В пятницу в российских СМИ появилась информация, что новым послом в России может стать заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, курирующий отношения со странами Европы и Центральной Азии и вопросы внешней безопасности. В МИД КНР эту информацию пока не подтвердили.

Ли Хуэй родился в 1953 году в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Почти вся его дипломатическая карьера связана с Советским Союзом, СНГ и Россией. В разные периоды с период с 1981 по 1990 занимал посты третьего, второго и первого секретаря в посольстве КНР в СССР, а в 1991 стал первым секретарем посольства КНР уже в РФ.