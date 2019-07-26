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РИА Новости

Тепло идет в Гренландию, где продолжится таяние льда, заявили метеорологи

Вчера, 16:05
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© CC0 / mortenkilsholmЛедниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
© CC0 / mortenkilsholm
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия). Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гренландия из-за потепления климата в нынешнем июле потеряла свыше 160 миллиардов тонн ледового покрытия, которое продолжит таять из-за приближающейся волны теплого воздуха, сообщает в пятницу Всемирная метеорологическая организация со ссылкой на экспертов.
"Волну тепла спровоцировал теплый ветер, идущий с севера Африки и из Испании. Согласно прогнозам, атмосферный фронт отнесет эту горячую волну в сторону Гренландии, что приведет к повышению температуры воздуха и впоследствии усилению таяния льда", - говорится в заявлении ВМО.
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Ссылаясь на данные экспертов, в организации отметили, что в июле Гренландия потеряла свыше 160 миллиардов тонн ледового покрытия, что соответствует 64 миллионам бассейнов олимпийского размера. При этом оценивалось только видимое покрытие острова
В то же время, в ВМО подчёркивают, что нынешний объем таяния льда в июле пока не побил рекорд 2012 года и вряд ли в этом году это будет сделано. По данным организации, нынешний уровень распространения льда в Арктических морях пока находится ниже критических отметок, зарегистрированных в 1981 и 2010 годах, и почти сравнялся с уровнем, зарегистрированным в 2012 году.
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ГренландияРИА Наука
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