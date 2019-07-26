Тепло идет в Гренландию, где продолжится таяние льда, заявили метеорологи

"Волну тепла спровоцировал теплый ветер, идущий с севера Африки и из Испании. Согласно прогнозам, атмосферный фронт отнесет эту горячую волну в сторону Гренландии, что приведет к повышению температуры воздуха и впоследствии усилению таяния льда", - говорится в заявлении ВМО.

В то же время, в ВМО подчёркивают, что нынешний объем таяния льда в июле пока не побил рекорд 2012 года и вряд ли в этом году это будет сделано. По данным организации, нынешний уровень распространения льда в Арктических морях пока находится ниже критических отметок, зарегистрированных в 1981 и 2010 годах, и почти сравнялся с уровнем, зарегистрированным в 2012 году.