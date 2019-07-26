Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Журналисты китайского портала Sohu Журналисты китайского портала Sohu рассказали , как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.

После того как альянс в очередной раз устроил учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два бомбардировщика Ту-160. По мнению авторов публикации, Москва решила показать странам военного блока, что им не сойдут с рук провокации у российских границ.

"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", — считают авторы статьи.

Эти самолеты обладают серьезной боевой мощью, они могут лететь в течение 23 часов, преодолевая 12 тысяч километров без дозаправки, а скорость их полета может превышать два Маха. Ту-160 могут сбрасывать ядерные бомбы, пускать крылатые ракеты, а максимальная боевая нагрузка достигает 45 тонн, за что их прозвали "мобильным арсеналом", отмечается в материале.

Когда бомбардировщики появились в небе над Балтийским морем, альянс ничего не мог предпринять, так как они совершали патрулирование исключительно в международном воздушном пространстве. Чтобы перехватить Ту-160 и сделать им предупреждение, Дания подняла в воздух F-16, Финляндия — F-18, а Швеция — JAS-39. Но российские самолеты как будто не обратили внимание, что их окружили, и продолжили полет.

"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной", — пишет Sohu.

Авторы материала отмечают, что европейские страны под руководством Вашингтона постоянно пытаются окружить Россию и отрезать ее от остального мира. Однако Москва своими действиями показывает, что не даст себя в обиду.