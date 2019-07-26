На острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Извержение вулкана, кратер которого является популярным туристическим местом, произошло в пятницу на индонезийском острове Ява, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на данные Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).
Как отмечает издание, вулкан располагается в провинции Западная Ява около города Бандунг. PVMBG сообщил, что вулканический пепел поднялся на 200 метров над кратером и облако пепла движется в южном и северо-восточном направлениях.
По словам главы PVMBG, извержение длилось около 5 минут и 30 секунд. Он отметил, что власти страны предупредили туристов об опасности приближения к кратеру из-за увеличения вулканической активности.