ОП направит доклад в ОБСЕ из-за штрафа RT и давления на российские СМИ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ намерена направить в ОБСЕ специальный доклад о давлении на российские средства массовой информации на территории Великобритании и других европейских стран в связи со штрафом, наложенным британскими властями на телеканал RT, сообщила РИА Новости глава комиссии палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.

"Мы будем просить коллег из международных общественных организаций по защите прав СМИ отреагировать на это и высказать свою публичную позицию, также от имени Комиссии мы подготовим и направим в ОБСЕ, представителю по свободе СМИ Арлем Дезиру специальный доклад о давлении на наши средства массовой информации на территории Британии и других европейских стран", - сказала Сутормина.

Не исключено, отметила она, что британский регулятор Ofcom наложением штрафа на RT мог показывать свою лояльность новому премьер-министру Борису Джонсону, взгляды которого в отношении России были довольно негативными во время его работы главой МИД.

"Думаю всем уже очевидно, что штраф, который сегодня, по сути, незаконно был наложен на российский телеканал RT в Британии - это политическое решение, которое продолжает поддерживать линии властей этой стране о выдворении всей русскоязычной прессы со своей территории", - добавила Сутормина.

Комментируя решение регулятора, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что другие СМИ наказывались на меньшую сумму даже за разжигание межнациональной ненависти. До этого самый крупный штраф за нарушение беспристрастности, в котором обвиняли RT, составлял 30 тысяч фунтов. Он был назначен телеканалу Islam Channel за 24 нарушения правил вещания за период в пять недель.