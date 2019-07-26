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РИА Новости

ОП направит доклад в ОБСЕ из-за штрафа RT и давления на российские СМИ

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ намерена направить в ОБСЕ специальный доклад о давлении на российские средства массовой информации на территории Великобритании и других европейских стран в связи со штрафом, наложенным британскими властями на телеканал RT, сообщила РИА Новости глава комиссии палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.
Логотип телеканала RT
Вчера, 14:33
На RT идет охота. Что значат действия Ofcom против российского телеканалаТелеканал RT выразил возмущение штрафом со стороны британского медиарегулятора, назначенным до решения суда. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnikвице-президент Союза журналистов России и член исполкома МФЖ Тимур Шафир.
"Мы будем просить коллег из международных общественных организаций по защите прав СМИ отреагировать на это и высказать свою публичную позицию, также от имени Комиссии мы подготовим и направим в ОБСЕ, представителю по свободе СМИ Арлем Дезиру специальный доклад о давлении на наши средства массовой информации на территории Британии и других европейских стран", - сказала Сутормина.
Не исключено, отметила она, что британский регулятор Ofcom наложением штрафа на RT мог показывать свою лояльность новому премьер-министру Борису Джонсону, взгляды которого в отношении России были довольно негативными во время его работы главой МИД.
"Думаю всем уже очевидно, что штраф, который сегодня, по сути, незаконно был наложен на российский телеканал RT в Британии - это политическое решение, которое продолжает поддерживать линии властей этой стране о выдворении всей русскоязычной прессы со своей территории", - добавила Сутормина.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
Комментируя решение регулятора, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что другие СМИ наказывались на меньшую сумму даже за разжигание межнациональной ненависти. До этого самый крупный штраф за нарушение беспристрастности, в котором обвиняли RT, составлял 30 тысяч фунтов. Он был назначен телеканалу Islam Channel за 24 нарушения правил вещания за период в пять недель.
Телеканал RT в своем заявлении выразил возмущение тем, что британский медиарегулятор назначил ему крупный штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить правомерность претензий регулятора.
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Елена СуторминаОБСЕRussia Today (телекомпания)ВеликобританияРоссияВ мире
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