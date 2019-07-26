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РИА Новости

В США заявили об оптимизме по вопросу окончания войны в Афганистане

Вчера, 15:52
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© Flickr / US Embassy Kabul AfghanistanГенерал Джозеф Данфорд
Генерал Джозеф Данфорд
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
Генерал Джозеф Данфорд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США оптимистично настроены в отношении принятия усилий для окончания войны в Афганистане, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
"Мы со сдержанным оптимизмом относимся (к ситуации – ред.) в том плане, что спецпосланник (США по Афганистану Залмай) Халилзад сейчас предпринимает то, чего мы не видели за все время нашего пребывания в Афганистане" - заявил Данфорд, слова которого приводит агентство Рейтер.
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"Мы замечаем большее количество позитивных заявлений из Исламабада в отношении урегулирования конфликта", - добавил он.
Соответствующее заявление было сделано небольшой группе репортеров в иракском Багдаде после визита в Кабул в среду и четверг.
Ранее в распространенном заявлении госдепартамента сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и афганский президент Ашраф Гани в ходе телефонного разговора договорились, что пришла пора нарастить усилия по завершению войны в Афганистане. В заявлении сообщалось, что Помпео направил в Кабул председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда и спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, чтобы обсудить следующие шаги.
Кроме того, госсекретарь заверил Гани, что стратегия США в Южной Азии остается неизменной, в том числе по поводу намерения США сократить присутствие своих войск при определенных условиях.
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
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Джозеф ДанфордАфганистанСШАВ мире
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