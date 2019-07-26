Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T15:47Z
https://ria.ru/20190726/1556912894.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Иранский корабль, потерпевший аварию у берегов Азербайджана, затонул

Вчера, 15:47
1314
БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Затонул иранский грузовой корабль, потерпевший ранее аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, сообщили РИА Новости в Госпогранслужбе Азербайджана.
В пятницу в Национальный центр государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у порта в Ленкорани плавающего под иранским флагом грузового корабля "Шабахенг". На место происшествия направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы. Экипаж корабля из 9 человек был спасен.
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
30 мая, 06:50
Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ
"Корабль затонул, экипаж спасен", - уточнили в ведомстве.
3900600
Обсудить 0
ИранАзербайджанВ мире
Рекомендуем
В Азербайджане сообщили о спасении экипажа затонувшего иранского корабля
РИА
Новости
У берегов Азербайджана иранское судно попало в аварию
Генерал Джозеф Данфорд
В США заявили об оптимизме по вопросу окончания войны в Афганистане
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
Лента
новостей
На острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана
Дочь похищенного ополченца ДНР узнала, что Киев не пойдет на его обмен
Аквапарк
Американец умер, заразившись паразитом в аквапарке
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Пассажирский самолет в небе
Турция может прекратить закупку Boeing, если США введут санкции
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера
Многодетной жительнице Омска грозит 24 года лишения свободы
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
МИД Китая пообещал направить в Россию "посла-тяжеловеса"
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
07:59В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента новостейМолния