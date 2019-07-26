Иранский корабль, потерпевший аварию у берегов Азербайджана, затонул

БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Затонул иранский грузовой корабль, потерпевший ранее аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, сообщили РИА Новости в Госпогранслужбе Азербайджана.
В пятницу в Национальный центр государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у порта в Ленкорани плавающего под иранским флагом грузового корабля "Шабахенг". На место происшествия направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы. Экипаж корабля из 9 человек был спасен.
"Корабль затонул, экипаж спасен", - уточнили в ведомстве.