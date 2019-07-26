Американец умер, заразившись паразитом в аквапарке

Отмечается, что мужчина побывал в парке развлечений Fantasy Lake в Северной Каролине, а через некоторое время почувствовал недомогание. Медики установили, что в мозгу Грея находилась амеба Неглерия Фоулера, которая проникла в тело из воды через нос. Через десять дней он скончался.