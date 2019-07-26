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РИА Новости

Американец умер, заразившись паразитом в аквапарке

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАквапарк
Аквапарк
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американец Эдди Грей умер после заражения в аквапарке опасным паразитом, сообщает Mirror.
Отмечается, что мужчина побывал в парке развлечений Fantasy Lake в Северной Каролине, а через некоторое время почувствовал недомогание. Медики установили, что в мозгу Грея находилась амеба Неглерия Фоулера, которая проникла в тело из воды через нос. Через десять дней он скончался.
Как указывает издание, при проглатывании паразит не причиняет вреда организму, однако, попадая в обонятельный нерв, проникает во все отделы головного мозга.
По словам исполняющего директора департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйна Холдера, заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду.
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