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РИА Новости

Многодетной жительнице Омска грозит 24 года лишения свободы

Вчера, 15:44
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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Гособвинитель на судебном процессе матери троих детей из Омска, обвиняемой в организации пыток, убийства, изнасилования, похищении человека, принуждении к сексуальному рабству и других преступлениях, предложил суду приговорить ее к 24 годам колонии, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Омской области.
По данным СК, выросшая в детском доме многодетная жительница Омска Вера Бегун при содействии сожителя Станислава Бердникова и других бывших детдомовцев, которые ее как старшую называли "мамой", совершила сразу несколько жестоких преступлений.
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"В прениях сторона обвинения предложила суду назначить Бегун наказание по совокупности преступлений в виде 24 лет лишения свободы, Бердникову - также в виде 24 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Ранее присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения. Следующее закрытое заседание состоится 1 августа, на нем в прениях выступит сторона защиты.
Кроме того, еще одно уголовное дело в отношении Бегун параллельно рассматривает Кировский районный суд Омска. Гособвинитель в процессе предложил суду назначить обвиняемой в разбое и похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений 8 лет колонии.
Ранее в СК сообщали, что женщине вменяется 14 эпизодов преступлений, в числе которых убийство, изнасилование, похищение человека. В Омском облсуде с участием присяжных заседателей рассматривается дело, включающее 12 преступных эпизодов.
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Первый раз женщина попала в поле зрения правоохранителей в 2016 году по подозрению в грабеже из квартиры. Кроме этого, Бегун обвиняется в похищении человека и пытках с требованием о подписании дарственной на машину, в принуждении одного из своих младших товарищей по детдому изнасиловать девушку другого бывшего детдомовца. Еще один преступный эпизод связан с убийством давшего показания о ее преступлениях молодого человека – его после издевательств заживо закопали в лесу. Кроме того, Бегун обвиняется в том, что заставила молодую девушку стать сексуальной рабыней.
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Следственный комитет РФОмская областьРоссияПроисшествия
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