Многодетной жительнице Омска грозит 24 года лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Гособвинитель на судебном процессе матери троих детей из Омска, обвиняемой в организации пыток, убийства, изнасилования, похищении человека, принуждении к сексуальному рабству и других преступлениях, предложил суду приговорить ее к 24 годам колонии, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Омской области.

По данным СК, выросшая в детском доме многодетная жительница Омска Вера Бегун при содействии сожителя Станислава Бердникова и других бывших детдомовцев, которые ее как старшую называли "мамой", совершила сразу несколько жестоких преступлений.

"В прениях сторона обвинения предложила суду назначить Бегун наказание по совокупности преступлений в виде 24 лет лишения свободы, Бердникову - также в виде 24 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Ранее присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения. Следующее закрытое заседание состоится 1 августа, на нем в прениях выступит сторона защиты.

Кроме того, еще одно уголовное дело в отношении Бегун параллельно рассматривает Кировский районный суд Омска. Гособвинитель в процессе предложил суду назначить обвиняемой в разбое и похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений 8 лет колонии.

Ранее в СК сообщали, что женщине вменяется 14 эпизодов преступлений, в числе которых убийство, изнасилование, похищение человека. В Омском облсуде с участием присяжных заседателей рассматривается дело, включающее 12 преступных эпизодов.