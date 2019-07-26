Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T15:43Z
https://ria.ru/20190726/1556912640.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР на неделю из-за обстрелов погибли пять человек

Вчера, 15:43
315
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 19 по 25 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один гражданский... Погибли пять человек, из которых одна гражданская женщина" , - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 134 человека, погибли 115 человек. С начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4842 человека, в том числе 81 ребенок.
010085
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Дочь похищенного ополченца ДНР узнала, что Киев не пойдет на его обмен
РИА
Новости
Силовики семь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Генерал Джозеф Данфорд
В США заявили об оптимизме по вопросу окончания войны в Афганистане
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Украинские силовики 13 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР
Лента
новостей
В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Иранский корабль, потерпевший аварию у берегов Азербайджана, затонул
В Азербайджане сообщили о спасении экипажа затонувшего иранского корабля
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
В Донецке заявили, что украинские силовики в пятницу дважды обтреляли ДНР
Логотип телеканала RT
ОП направит доклад в ОБСЕ из-за штрафа RT и давления на российские СМИ
В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с представителями Вашингтона
Газовое оборудование на Украине
"Нафтогаз" не получал предложений по краткосрочной сделке на транзит газа
Владимир Гройсман и Петр Порошенко
Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ
Автомобиль полиции в Киеве
Генпрокуратура Украины и НАБУ проводят обыски в одесском суде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
07:59В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента новостейМолния