В ДНР на неделю из-за обстрелов погибли пять человек

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 19 по 25 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один гражданский... Погибли пять человек, из которых одна гражданская женщина" , - сказал представитель ведомства.