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РИА Новости
Культура

Народного артиста РФ Анатолия Торопова похоронят на Троекуровском кладбище

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Илья ПиталевНародный артист России Анатолий Торопов
Народный артист России Анатолий Торопов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Похороны народного артиста России, одного из старейших актеров Малого театра Анатолия Торопова пройдут в понедельник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в театре.
Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни.
"Прощание с Анатолием Тороповым состоится в театре в Щепкинском фойе в понедельник, 29 июля, в 11 часов. Затем в этот же день в 13.00 пройдет отпевание покойного в Богоявленском кафедральном соборе. И затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал представитель театра.
Торопов после окончания высшего театрального училища имени Щепкина в 1952 году был принят в труппу Малого театра, где служил 67 лет. Одним из любимых авторов Торопова был Александр Островский, актер играл в пьесах "Пучина", "Лес", "Доходное место", "Волки и овцы" и многих других. Он также снялся в таких фильмах, как "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам".
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