Народного артиста РФ Анатолия Торопова похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Похороны народного артиста России, одного из старейших актеров Малого театра Анатолия Торопова пройдут в понедельник на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в театре.

Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни.

"Прощание с Анатолием Тороповым состоится в театре в Щепкинском фойе в понедельник, 29 июля, в 11 часов. Затем в этот же день в 13.00 пройдет отпевание покойного в Богоявленском кафедральном соборе. И затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал представитель театра.