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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Роспотребнадзор предупредил направляющихся на хадж о рисках для здоровья

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, направляющихся на хадж в Саудовскую Аравию, о риске заболеть холерой, корью, лихорадкой Зика и дал советы по соблюдению мер личной профилактики, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, с 23 июля начался выезд российских паломников, направляющихся на хадж в Саудовскую Аравию. Они начнут возвращаться в страну с середины августа. В хадже ежегодно принимают участие около двух миллионов человек более чем из 160 стран мира. Порядка 20,5 тысячи из них приезжают из России.
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"Риск завоза инфекционных болезней в Саудовскую Аравию паломниками, участвующими в хадже, связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники, увеличивается риск распространения таких заболеваний, как холера, менингококковая инфекция, лихорадка Зика, а также кори и полиомиелита", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор советует россиянам соблюдать меры личной профилактики: чаще мыть руки, чихать и кашлять в салфетку, избегать контактов с заболевшими и не использовать их вещи, носить марлевую повязку в местах скопления людей.
Также не стоит приближаться к местам скопления верблюдов следует избегать прямого контакта с ними, уточнили в ведомстве. В Роспотребнадзоре предостерегли от употребления некипяченого и пастеризованного верблюжьего молока и приобретения пищи в местах неорганизованной торговли.
При недомогании стоит обратиться к врачу. Если симптомы болезни проявятся после возвращения в РФ, нужно проинформировать о недавней поездке доктора.
"В адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ направлены предложения по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и духовных управлений мусульман по вопросам организации выезда паломников, в том числе по обязательной иммунизации против менингококковой инфекции", - добавляется в сообщении.
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Религия и мировоззрениерелигияРоспотребнадзорСаудовская АравияРоссия
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