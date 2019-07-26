Роспотребнадзор предупредил направляющихся на хадж о рисках для здоровья

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, направляющихся на хадж в Саудовскую Аравию, о риске заболеть холерой, корью, лихорадкой Зика и дал советы по соблюдению мер личной профилактики, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, с 23 июля начался выезд российских паломников, направляющихся на хадж в Саудовскую Аравию. Они начнут возвращаться в страну с середины августа. В хадже ежегодно принимают участие около двух миллионов человек более чем из 160 стран мира. Порядка 20,5 тысячи из них приезжают из России.

"Риск завоза инфекционных болезней в Саудовскую Аравию паломниками, участвующими в хадже, связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники, увеличивается риск распространения таких заболеваний, как холера, менингококковая инфекция, лихорадка Зика, а также кори и полиомиелита", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор советует россиянам соблюдать меры личной профилактики: чаще мыть руки, чихать и кашлять в салфетку, избегать контактов с заболевшими и не использовать их вещи, носить марлевую повязку в местах скопления людей.

Также не стоит приближаться к местам скопления верблюдов следует избегать прямого контакта с ними, уточнили в ведомстве. В Роспотребнадзоре предостерегли от употребления некипяченого и пастеризованного верблюжьего молока и приобретения пищи в местах неорганизованной торговли.

При недомогании стоит обратиться к врачу. Если симптомы болезни проявятся после возвращения в РФ, нужно проинформировать о недавней поездке доктора.