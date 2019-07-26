В Анапе будут создавать электронику для военного искусственного интеллекта

АНАПА, 26 июл - РИА Новости. Дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта для военных нужд создадут до конца года в технополисе Минобороны "Эра", рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания по развитию соответствующих технологий.

"Мы сегодня обсуждали использование технологий искусственных нейронных сетей в интересах обороны и безопасности. Есть идеи создания в технополисе дизайн-центра, который мог бы принимать участие в разработке современной аппаратуры и электронно-компонентной базы как в области цифровой, так и СВЧ-техники. Мы даже нашли на это ресурсы. Думаю, это перспектива 2019 года", - сказал он.