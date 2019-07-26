Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T15:36Z
https://ria.ru/20190726/1556912305.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Анапе будут создавать электронику для военного искусственного интеллекта

Вчера, 15:36
414
АНАПА, 26 июл - РИА Новости. Дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта для военных нужд создадут до конца года в технополисе Минобороны "Эра", рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания по развитию соответствующих технологий.
"Мы сегодня обсуждали использование технологий искусственных нейронных сетей в интересах обороны и безопасности. Есть идеи создания в технополисе дизайн-центра, который мог бы принимать участие в разработке современной аппаратуры и электронно-компонентной базы как в области цифровой, так и СВЧ-техники. Мы даже нашли на это ресурсы. Думаю, это перспектива 2019 года", - сказал он.
Микросхемы 1879ВМ6Я и 1879ВМ8Я на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
27 июня, 07:22
В России разработали процессор для нейросетей
Дизайн-центр в "Эре" будет работать в тесном взаимодействии с дизайн-центрами отечественных разработчиков микроэлектроники. "Удаленные методы управления позволяет реализовать такую распределенную работу", - сказал Борисов.
По его словам, в первую очередь искусственный интеллект найдет применение в системах разведки, управления, высокоточном оружии. "Без этого направления немыслимо развитие современных образцов вооружения", - сказал вице-премьер.
1400000
Обсудить 0
АнапаРИА Наука
Рекомендуем
Борисов поручил обеспечить технополис "Эра" ускорителями нейросетей
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на "Роскосмос"
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Лента
новостей
Ракетный двигатель РД-180
Ракеты "Союз-2.1" могут оснастить двигателями РД-180
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Тепло идет в Гренландию, где продолжится таяние льда, заявили метеорологи
Испытания экспериментального космического корабля Starhopper на полигоне Бока-Чика-Бич в США
Илон Маск показал видео "прыжка" прототипа межпланетного корабля
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн с морской платформы в Желтом море
Китай применил идею Маска для повышения точности падения ступеней ракет
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин утвердил сроки создания синхротронных и нейтронных мегаустановок
Спутник Электро-Л
Основной прибор спутника "Электро-Л" работает с ограничениями
Экспериментальный образец светофора предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу
В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
МИД Китая пообещал направить в Россию "посла-тяжеловеса"
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Смартфоны Huawei в фирменном магазине в Мадриде
Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
07:59В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента новостейМолния