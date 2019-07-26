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РИА Новости

Член СПЧ встретится с Уиланом, который пожаловался на угрозы в свой адрес

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева, которая также входит в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), встретится с американцем Полом Уиланом, которого в России обвиняют в шпионаже, и выяснит вопрос об угрозах в его адрес, сообщил глава Совета Михаил Федотов.
Ранее член ОНК Москвы Евгений Еникеев сообщил, что Уилан вновь пожаловался на угрозы со стороны следователя ФСБ, которые тот, по утверждению американца, высказал этой весной после судебного заседания.
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"Я надеюсь, что члены ОНК Москвы посетят его и выяснят, какие у него есть проблемы. Я думаю, что именно Ева Меркачева туда и пойдет на встречу с ним", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, на основании доклада Меркачевой Совет будет разбираться с ситуацией, потому что речь идет о соблюдении прав человека в местах принудительного содержания.
На "угрозу своей безопасности" со стороны следователя Уилан жаловался и ранее, но не уточняя детали произошедшего. Комментируя эти утверждения, замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".
Адвокат американца Владимир Жеребенков впоследствии пояснил, что жизни Уилана в СИЗО ничего не угрожает, условия его не устраивают. ФСБ утверждения обвиняемого не комментировала.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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Пол УиланМихаил ФедотовРоссияСШАПроисшествия
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