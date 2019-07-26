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РИА Новости

В Японии заявили о нарушении территориальных вод двумя китайскими судами

Вчера, 15:26
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Суда КНР дважды вошли в территориальные воды Японии в районе северо-восточной префектуры Аомори, говорится в сообщении японской береговой охраны.
Первое нарушение было зафиксировано около 02.40 по местному времени (20.40 четверга мск) в районе мыса Таппи в проливе Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо. Сотрудники береговой охраны Японии несколько раз по радиосвязи предупредили китайское судно о нарушении территориальных вод, после чего китайский корабль покинул район.
Однако, спустя всего 3,5 часа суда вновь вошли в территориальные воды Японии и оставались там около полутора часов.
Обычно китайские суда заходят в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора двух стран. Нарушение японских территориальных вод в районе префектуры Аомори стало первым подобным инцидентом с 2017 года.
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Ранее на этой неделе объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО страны, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
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КитайЯпонияВ мире
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