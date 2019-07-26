Абхазия планирует открыть международное авиасообщение

СУХУМ, 26 июл - РИА Новости. Власти Абхазии планируют восстановить аэропорт Сухума для международного авиасообщения, такая перспектива обсуждалась на заседании кабмина республики в пятницу.
В настоящее время на этом объекте российский инвестор ведет проектно-сметные работы, их завершение ожидается в течение следующего месяца.
"Открыть аэродром международного аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинбы для выполнения международных полетов воздушных судов", - зачитал текст постановления кабмина председатель госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.
В ходе заседания кабмина президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение о наделении аэропорта Сухума статусом аэропорта совместного базирования. Кроме того, аэропорту был присвоен международный буквенный код.
Расположенный в 18 километрах от города, сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого столетия и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в "пиковое" для черноморского побережья летнее время до 5 тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов.
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Руководство Абхазии не раз планировало восстановить Сухумский аэропорт и начать полеты. Так, еще в конце 2014 года президент Хаджимба сообщал, что воздушная гавань начнет функционировать в течение двух лет, а на его восстановление предусмотрены в комплексном плане содействия РФ социально-экономическому развитию Абхазии значительные суммы.