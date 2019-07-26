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РИА Новости
Культура

Кинотеатр "Пионер" пожаловался в КС на цензуру из-за "Смерти Сталина"

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРеклама фильма "Смерть Сталина" на мониторе в кинотеатре "Пионер" в Москве
Реклама фильма Смерть Сталина на мониторе в кинотеатре Пионер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
"Кинотеатр оспаривает конституционность тех норм законов, а также постановлений правительства, принятых в порядке делегированного регулирования (такие постановления подлежат конституционному нормоконтролю наряду с законами), которые были применены судами в его деле. Заявитель оспаривает нормы законодательства о кинематографии и подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм", - отметили в бюро.
В заявлении указано, что эти нормы вводят систему предварительной и последующей цензуры, которая запрещена Конституцией. "Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и его свободу предпринимательства. Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе", - сказали в "Бартолиус".
Там отметили, что такая интерпретация позволяет признать сатирическое высказывание на политическую тему "экстремистским", причем во внесудебном порядке. "Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту", - сообщили в бюро.
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"Заявитель оспаривает нормы процессуального закона, поскольку они, в интерпретации судов, не позволяют демонстратору фильма обжаловать запрет Минкультом этого фильма. Это нарушает конституционное право заявителя на судебную защиту", - пояснили в бюро. Там добавили, что ранее "Пионер" оспорил в Арбитражном суде решение Минкульта о запрете фильма, но безуспешно - суд сослался на то, что министерство действовало в рамках своих полномочий, удостоверение было отозвано у прокатчика, а кинотеатр-демонстратор не может обжаловать запрет.
"Вопросы цензуры и свободы творческого выражения касаются любого и каждого, так как каждый из нас может не снять ни одного фильма или не написать ни одной книги, но вряд ли есть хоть один человек, не смотревший и не читавший плоды творчества. Всё случайное неслучайно. Кто, если не "Пионер" должен первенствовать в этом праведном походе против ползучей цензуры? Потом может быть слишком поздно", - считает управляющий партнер бюро Юлий Тай, слова которого привели бюро.
Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", после этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы. Впоследствии кинотеатр за это оштрафовали.
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Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию некоторой части российского общества, даже не успев выйти на экраны.
Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, зампредседателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев. В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны".
По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.
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КультураСитуация вокруг фильма "Смерть Сталина"кинотеатр ПионерКонституционный суд РФРоссияОбщество
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