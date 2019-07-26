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РИА Новости

Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил в пятницу глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба.
Ранее Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос. Мэр Киева назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.
"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в Госбюро расследований… Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - написал Труба в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что Кличко вызывали на допрос для дачи показаний в статусе свидетеля по делу, касающегося возможных махинаций при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
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