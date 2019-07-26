Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил в пятницу глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

Ранее Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос. Мэр Киева назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в Госбюро расследований… Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - написал Труба в своем Telegram-канале