В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ призывает не поддаваться на провокационные действия организаторов несогласованной акции в Москве, проведение которой запланировано на 27 июля, говорится в обращении, подписанном членами СПЧ Игорем Борисовым и Александром Бродом.

По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

"Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции", - говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Помимо этого, правозащитники обратили внимание правоохранителей на необходимость действовать в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка. "Разделяем обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота", - говорится в обращении.

В то же время члены Совета напомнили организаторам "сомнительной акции" о том, что свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах.