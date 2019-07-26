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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ призывает не поддаваться на провокационные действия организаторов несогласованной акции в Москве, проведение которой запланировано на 27 июля, говорится в обращении, подписанном членами СПЧ Игорем Борисовым и Александром Бродом.
По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
"Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции", - говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Помимо этого, правозащитники обратили внимание правоохранителей на необходимость действовать в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка. "Разделяем обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота", - говорится в обращении.
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В то же время члены Совета напомнили организаторам "сомнительной акции" о том, что свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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Вчера, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Выборы в МосгордумуСПЧМосгоризбиркомМосковская городская думаАлександр БродМоскваПолитика
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