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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к палаточным лагерям

Вчера, 15:13
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Собственник палаточного лагеря должен уведомить о месте его размещения не менее, чем за месяц до открытия, такие лагеря организуют для отдыха и оздоровления детей 10-18 лет, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Ранее Минпросвещения сообщило, что по итогам проверки палаточных лагерей в России после пожара в лагере "Холдоми" под Хабаровском будет проведена работа по актуализации существующих санитарно-эпидемиологических требований.
Санитарно-эпидемиологические требования к палаточным лагерям регламентируются СанПиН 2.4.4.3048-13.
"Учредителю или собственнику палаточного лагеря необходимо уведомить орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о месте размещения лагеря, о сроках его открытия и заезда детей не менее, чем за один месяц", - рассказали в Роспотребнадзоре.
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Согласно сообщению, деятельность такого лагеря осуществляется при наличии заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. При выдаче таких заключений органы Роспотребнадзора оценивают территорию и размещение лагеря, водоснабжение, организацию жилой, административно-хозяйственной и санитарно-бытовой зон. Кроме того, оценивается организация питания и питьевого режима, распорядок дня, медицинское обеспечение.
Уточняется, что палатки должны быть прочными, непромокаемыми, иметь защиту от кровососущих насекомых. Также у каждого ребенка в палатке должно быть индивидуальное спальное место. Это может быть кровать, раскладушка или теплоизоляционный туристский коврик и спальный мешок.
"В непередвижном палаточном лагере могут использоваться многоместные палатки площадью пола не менее трех квадратных метров на одного проживающего. В санитарно-бытовой зоне оборудуются умывальники, туалеты, места для стирки и сушки одежды, сбора мусора", - отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что палаточные лагеря организуются для детей 10-18 лет. Пр этом дети, регулярно занимающиеся в детских туристических объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в лагерь с восьми лет.
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Основным отличием палаточных детских лагерей от стационарных организаций является его размещение в естественных природных условиях, уточнили в Роспотребнадзоре. Палаточный лагерь может быть как стационарным, так и передвижным.
"Основная деятельность палаточных лагерей направлена на обеспечение отдыха, приобретения практических навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом", - добавили в ведомстве.
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