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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявления Киева о зеленом луче

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Оптическим обманом в глазах украинского командования назвал депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик сообщения пограничников Украины об освещении зелеными лучами их кораблей в Азовском море.
Ранее украинские пограничники заявили, что со стороны российской береговой охраны в Азовском море их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета, и выразили опасения, что это может привести к травмам военнослужащих.
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"Зелёный луч - это оптический обман в глазах украинского командования. Впрочем, я в это слабо верю, ведь прожекторы с какими бы то ни было лучами не могут "добить" с границы территориальных вод до украинского берега, это все-таки не менее 12 миль - почти 20 километров. Может быть, они там зелёный сигнал светофора на берегу с "российским лучом" перепутали?" - сказал Белик РИА Новости.
Он подчеркнул, что российской угрозой на Украине пугают не только население, но уже и военных.
"Танки уже ждали - не пришли, войска - тоже не переходят границу, нужно искать ноу-хау - и зелёный луч, как говорится, самое то. Светили с какими целями - неизвестно, но напугать людей надо", - добавил депутат.
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Дмитрий БеликРоссияУкраинаВ мире
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