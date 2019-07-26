В Саранске проверят инцидент с ранением ребенка из пневматики

В правоохранительные органы Саранска в четверг поступило сообщение о полученной 11-летним мальчиком травме из-за стрельбы из пневматического оружия.

"По предварительным данным, возле гаражного массива 47-летний мужчина из хулиганских побуждений выстрелил в группу детей из пневматического пистолета, чем причинил пострадавшему травматический перелом зуба. По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.