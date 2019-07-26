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РИА Новости

В Саранске проверят инцидент с ранением ребенка из пневматики

Вчера, 15:11
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Саранске из-за ранения ребенка местным жителем из пневматического оружия, сообщает СУСК РФ по Республике Мордовия.
В правоохранительные органы Саранска в четверг поступило сообщение о полученной 11-летним мальчиком травме из-за стрельбы из пневматического оружия.
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"По предварительным данным, возле гаражного массива 47-летний мужчина из хулиганских побуждений выстрелил в группу детей из пневматического пистолета, чем причинил пострадавшему травматический перелом зуба. По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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МордовияРоссияПроисшествия
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