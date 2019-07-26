Соболь на допросе в качестве свидетеля сослалась на 51 статью конституции

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь заявила, что ее допросили в первом следственном управлении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ в качестве свидетеля, при общении со следователем она воспользовалась статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя.

"По делу я всё так же прохожу в качестве свидетеля. Пояснения я не давала, сославшись на 51 статью конституции. Кроме того, с меня и адвоката хотели взять подписку о неразглашении данных предварительного следствия, но мы отказались", - сказала Соболь журналистам.

Ранее сообщалось, что в четверг независимый кандидат Соболь, которая пыталась оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний.

Член комиссии столичного Избиркома Дмитрий Реут до этого в беседе с РИА Новости заявлял, что с их стороны планируется подача заявления в СК на предмет проверки Соболь в совершении преступления по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

Ранее стало известно, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".