Стали известны подробности столкновения двух теплоходов в Подмосковье

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Круизный теплоход "Нижний Новгород" и сухогруз "Новокуйбышевск" столкнулись в районе городского поселения Деденево, рассказали РИА Новости в пресс-службе Канала имени Москвы.

Инцидент произошел в 7:40 утра на сотом километре Канала имени Москвы, между четвертым и пятым шлюзом.

"Причина произошедшего выясняется. На месте работает Ространснадзор, Государственный портовый контроль и представители ФГБУ "Канал имени Москвы". По оперативным данным, теплоходу "Нижний Новгород" разрешено движение, и в ближайшее время он продолжит следование по маршруту", — сказали в пресс-службе.

Результаты расследования Ространснадзор должен представить в течение десяти дней, добавили в учреждении.