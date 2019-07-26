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РИА Новости

Стали известны подробности столкновения двух теплоходов в Подмосковье

Вчера, 15:03
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Круизный теплоход "Нижний Новгород" и сухогруз "Новокуйбышевск" столкнулись в районе городского поселения Деденево, рассказали РИА Новости в пресс-службе Канала имени Москвы.
Инцидент произошел в 7:40 утра на сотом километре Канала имени Москвы, между четвертым и пятым шлюзом.
"Причина произошедшего выясняется. На месте работает Ространснадзор, Государственный портовый контроль и представители ФГБУ "Канал имени Москвы". По оперативным данным, теплоходу "Нижний Новгород" разрешено движение, и в ближайшее время он продолжит следование по маршруту", — сказали в пресс-службе.
Результаты расследования Ространснадзор должен представить в течение десяти дней, добавили в учреждении.
Вчера, 12:48
В МЧС рассказали о повреждениях двух столкнувшихся в Подмосковье теплоходов
Теплоход "Нижний Новгород", принадлежащий компании "Водоходъ", шел из Санкт-Петербурга со 190 пассажирами на борту, сухогруз "Новокуйбышевск" (владелец — компания ООО "Академфлот-2") — порожним из Москвы. Столкновение произошло при расхождении судов, никто не пострадал. У сухогруза частично повреждены леерные ограждения левого борта, у пассажирского теплохода — царапины на лакокрасочном покрытии; утеряны буквы из названия "Нижний Новгород", уточнила пресс-служба.
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