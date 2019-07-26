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РИА Новости

Демонстранты оккупировали часть аэропорта в Гонконге

Вчера, 15:02
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысяч противников законопроекта об экстрадиции, в том числе работники авиации, устроили сидячую акцию протеста в международном аэропорту Гонконга, оккупировав часть зоны прилетов, сообщает газета South China Morning Post.
Одетые в черные футболки демонстранты собрались в зоне прилетов международного транспортного хаба, чтобы рассказать прибывающим туристам о своей антиправительственной кампании.
В преддверии протестов администрация аэропорта усилила меры безопасности и призывает пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорт, однако акция не повлияла на расписание рейсов.
Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли 21 июля на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
22 июля, 19:52
В Гонконге задержали шесть человек из-за нападений во время протестов
Демонстранты перекрыли магистрали, а также закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
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