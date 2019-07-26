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РИА Новости

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с представителями Вашингтона

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с спецпредставителем США Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
“Владимир Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской”, - говорится в сообщении.
Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным.
Зеленский также поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и за усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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