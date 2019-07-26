Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с представителями Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с спецпредставителем США Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

“Владимир Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской”, - говорится в сообщении.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным.