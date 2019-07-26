В Кузбассе мужчина в шутку выбросил возлюбленную с балкона

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области случайно убил возлюбленную, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Пара решила покурить на балконе во время застолья. Мужчина поднял девушку на руки, а затем в шутку начал переваливать ее через балконные перила. Однако удержать ее он не смог, и она упала с четвертого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась до прибытия врачей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства преступления уточняются.