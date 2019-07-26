В Кузбассе мужчина в шутку выбросил возлюбленную с балкона

Пара решила покурить на балконе во время застолья. Мужчина поднял девушку на руки, а затем в шутку начал переваливать ее через балконные перила. Однако удержать ее он не смог, и она упала с четвертого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась до прибытия врачей.