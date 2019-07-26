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РИА Новости

Новак надеется, что карты "Мир" скоро будут принимать по всей Турции

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вскоре прием банковских карт "Мир" будет обеспечен по всей Турции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании Российско-Турецкого делового совета.
"Запуск использования карт платежной системы "Мир" на территории Турции. Сейчас карты принимаются по всей сети турецкого банка "Ишбанк" (Is Bank). Мы рассчитываем, что работа регуляторов наших стран обеспечит в скором времени использование этого платежного инструмента и в других банках по всей стране", - сказал Новак.
Карты национальной платежной системы Мир
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Как сообщил министр журналистам, 6,5 тысячи банкоматов в Турции могут принимать карту "Мир", 10 тысяч различных интернет-магазинов и около 450 тысяч торговых точек. "Поэтому наши туристы могут успешно пользоваться российской картой "Мир" в Турции. Это способ расчетов, минуя транзакции через конвертацию в доллары, евро, поэтому это очень перспективное направление, и наши туристы могут здесь рассчитываться спокойно с турецкими партнёрами", - пояснил Новак.
В июле пресс-служба НСПК сообщала, что доля операций по картам "Мир" в банкоматах Is Bank, одного из крупнейших банков Турции, достигла 25% от общего числа транзакций по российским картам. Карты "Мир" начали принимать в сети этого банка в середине апреля.
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НСПК (Национальная система платежных карт)Александр НовакТурцияРоссияЭкономика
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