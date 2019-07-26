Новак надеется, что карты "Мир" скоро будут принимать по всей Турции

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вскоре прием банковских карт "Мир" будет обеспечен по всей Турции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании Российско-Турецкого делового совета.

"Запуск использования карт платежной системы "Мир" на территории Турции. Сейчас карты принимаются по всей сети турецкого банка "Ишбанк" (Is Bank). Мы рассчитываем, что работа регуляторов наших стран обеспечит в скором времени использование этого платежного инструмента и в других банках по всей стране", - сказал Новак.

Как сообщил министр журналистам, 6,5 тысячи банкоматов в Турции могут принимать карту "Мир", 10 тысяч различных интернет-магазинов и около 450 тысяч торговых точек. "Поэтому наши туристы могут успешно пользоваться российской картой "Мир" в Турции. Это способ расчетов, минуя транзакции через конвертацию в доллары, евро, поэтому это очень перспективное направление, и наши туристы могут здесь рассчитываться спокойно с турецкими партнёрами", - пояснил Новак.