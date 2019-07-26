В Рязанской области будут производить вакцину от вируса папилломы человека

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дочерняя компания Ростеха "Нацимбио" начала работу по локализации производства вакцины от вируса папилломы человека в Рязанской области, сообщил РИА Новости генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Андрей Загорский.

Ранее сообщалось, что Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцины от вируса папилломы человека. Это следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").

"АО "Нацимбио" в лице ООО "Форт" уже начала работу с крупнейшим поставщиком технологий по локализации производства вакцины от ВПЧ на площадке в Рязанской области. Общие инвестиции, включая операционные издержки, запланированные партнерами в течение всего срока действия соглашения, составят более 7 миллиардов рублей", - сказал Загорский.

Он отметил, что организация российского производства вакцин должна происходить с некоторым опережением введения прививок, чтобы в Национальном календаре применялась отечественная и доступная продукция.