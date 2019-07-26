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РИА Новости

В Рязанской области будут производить вакцину от вируса папилломы человека

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дочерняя компания Ростеха "Нацимбио" начала работу по локализации производства вакцины от вируса папилломы человека в Рязанской области, сообщил РИА Новости генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Андрей Загорский.
Ранее сообщалось, что Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцины от вируса папилломы человека. Это следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Медсестра в прививочном кабинете
Вчера, 03:08
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
"АО "Нацимбио" в лице ООО "Форт" уже начала работу с крупнейшим поставщиком технологий по локализации производства вакцины от ВПЧ на площадке в Рязанской области. Общие инвестиции, включая операционные издержки, запланированные партнерами в течение всего срока действия соглашения, составят более 7 миллиардов рублей", - сказал Загорский.
Он отметил, что организация российского производства вакцин должна происходить с некоторым опережением введения прививок, чтобы в Национальном календаре применялась отечественная и доступная продукция.
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.
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