Борисов поручил обеспечить технополис "Эра" ускорителями нейросетей

АНАПА, 26 июл - РИА Новости. Первый ускоритель нейронных сетей появился в инновационном технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе, вице-премьер Юрий Борисов предложил поставить в научные роты ещё до полусотни таких устройств.

"Ребята подходят из научных рот, интересуются?" - спросил Борисов во время посещения технополиса и осмотра выставки, на которой был представлен ускоритель.

Представитель Научно-технического центра "Модуль", разработчика российских процессоров, рассказал вице-премьеру, что первый ускоритель нейросетей был поставлен в технополис накануне. Военнослужащие научных рот подходят и интересуются его работой.

"Надо им поставить штук 20-50", - поручил Борисов.