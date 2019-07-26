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РИА Новости

Борисов поручил обеспечить технополис "Эра" ускорителями нейросетей

Вчера, 14:49
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АНАПА, 26 июл - РИА Новости. Первый ускоритель нейронных сетей появился в инновационном технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе, вице-премьер Юрий Борисов предложил поставить в научные роты ещё до полусотни таких устройств.
"Ребята подходят из научных рот, интересуются?" - спросил Борисов во время посещения технополиса и осмотра выставки, на которой был представлен ускоритель.
Представитель Научно-технического центра "Модуль", разработчика российских процессоров, рассказал вице-премьеру, что первый ускоритель нейросетей был поставлен в технополис накануне. Военнослужащие научных рот подходят и интересуются его работой.
"Надо им поставить штук 20-50", - поручил Борисов.
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27 июня, 07:22
В России разработали процессор для нейросетей
Как пояснил представитель компании-производителя, нейронный микропроцессор в десятки раз быстрее, чем в обычном компьютере, он предназначен для ускорения работы нейросетей, использующихся для формирования искусственного интеллекта. Устройство планируется применять при анализе поступающего с разведывательных беспилотников изображения. Ускоритель поможет определять цели для поражения.
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