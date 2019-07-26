Власти Швеции прокомментировали просьбу Трампа освободить рэпера A$AP Rocky

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство Швеции после слов президента США Дональда Трампа о "бездействии" премьер-министра Стефана Лёвена в связи с делом рэпера A$AP Rocky заявило, что не может вмешиваться в судебные разбирательства.

"Швеция и премьер-министр Стефан Лёвен в диалоге с Белым домом и напрямую с президентом США очень ясно выразились о том, что в Швеции все равны перед законом, и правительство не может вмешиваться в судебные процедуры", - заявил агентству Рейтер официальный представитель шведского правительства.

В четверг Трамп после того, как американскому рэперу выдвинули обвинения, заявил, что "очень разочарован, что премьер Стефан Лёвен оказался неспособным действовать". Президент США добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что рэпер сам подвергся нападению.

Потасовка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре Стокгольма в начале июля. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности. Ранее суд в Стокгольме принял решение об аресте рэпера, в четверг ему предъявили обвинения.

Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы, новая дата выступления рэпера будет объявлена после его освобождения.