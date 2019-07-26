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РИА Новости

Житель Тольятти получил год колонии за твит о взрыве в архангельском УФСБ

Вчера, 14:46
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
САМАРА, 26 июл – РИА Новости. Приволжский окружной военный суд в пятницу признал жителя Тольятти Александра Довыденкова виновным в оправдании терроризма и приговорил его к году колонии общего режима, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Суд приговорил Довыденкова к 1 году колонии общего режима по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказала собеседница агентства.
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Как рассказал РИА Новости адвокат Довыденкова Владимир Красиков, дело в отношении его подзащитного было возбуждено после того, как молодой человек выложил в Twitter комментарий по поводу взрыва в здании архангельского УФСБ. По версии следствия, твит Довыденкова содержал признаки оправдания терроризма, уточнил Красиков.
Взрыв у входа в здание УФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Пострадали три сотрудника, а человек, предположительно, устроивший взрыв, погиб. СК признал взрыв терактом.
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